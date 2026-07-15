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    Besonders beachtet!

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    Pentair Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Pentair Aktie bisher Verluste von -14,08 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Pentair Aktie.

    Besonders beachtet! - Pentair Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.07.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Pentair bietet nachhaltige Wasserlösungen, ist führend in Wasseraufbereitung und Filtration, konkurriert mit Xylem und A. O. Smith, und punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

    Pentair Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pentair Aktie. Mit einer Performance von -14,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Pentair Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 56,93, mit einem Minus von -14,08 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Pentair, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,73 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pentair Aktie damit um -13,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,40 % verloren.

    Während Pentair deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

    Pentair Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,22 %
    1 Monat -10,95 %
    3 Monate -25,73 %
    1 Jahr -37,53 %
    Stand: 15.07.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur Pentair Aktie

    Es gibt 162 Mio. Pentair Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd.EUR € wert.

    Pentair Announces Chief Financial Officer Transition and Provides Preliminary Second Quarter 2026 Financial Results, Revises Full Year 2026 Guidance, and Schedules Second Quarter 2026 Investor Call


    Pentair plc (NYSE: PNR), a leader in helping the world sustainably move, improve and enjoy water, life’s most essential resource, announced today that it has initiated a search to identify its next Chief Financial Officer (“CFO”) and that Bob …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Pentair

    Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Ecolab notiert im Plus, mit +0,21 %. Xylem notiert im Minus, mit -0,11 %.

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    Ob die Pentair Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pentair Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pentair

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    +54,05 %
    +59,24 %
    ISIN:IE00BLS09M33WKN:A115FG
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