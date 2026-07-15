Pentair Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pentair Aktie. Mit einer Performance von -14,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Pentair Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,46 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 56,93€, mit einem Minus von -14,08 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Pentair bietet nachhaltige Wasserlösungen, ist führend in Wasseraufbereitung und Filtration, konkurriert mit Xylem und A. O. Smith, und punktet mit Innovation und Nachhaltigkeit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Pentair, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -25,73 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pentair Aktie damit um -13,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,95 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -36,40 % verloren.

Während Pentair deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,08 %.

Pentair Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,22 % 1 Monat -10,95 % 3 Monate -25,73 % 1 Jahr -37,53 %

Informationen zur Pentair Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 162 Mio. Pentair Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,19 Mrd.EUR € wert.

Pentair plc (NYSE: PNR), a leader in helping the world sustainably move, improve and enjoy water, life’s most essential resource, announced today that it has initiated a search to identify its next Chief Financial Officer (“CFO”) and that Bob …

So schlagen sich die Wettbewerber von Pentair

Danaher, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. Ecolab notiert im Plus, mit +0,21 %. Xylem notiert im Minus, mit -0,11 %.

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Ob die Pentair Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pentair Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.