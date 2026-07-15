VW-Tochtergesellschaft Moia bietet Fahrten mit selbstfahrenden Kleinbussen an
- Moia startet Tests mit autonomen E-Kleinbussen
- Fahrten nur für vorab registrierte Nutzer über App
- Kostenfreie Testfahrten mit Sicherheitsfahrer
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Sammeltaxi-Anbieter Moia bietet von heute an Fahrten in Hamburg mit selbstfahrenden Elektro-Kleinbussen an. Die Fahrten können ausgewählte, vorab registrierte Hamburger über die Moia-App buchen, wie die VW-Tochtergesellschaft mitteilte. In Kürze sollen die Beförderungen auch über die App Switch des Hamburger Verkehrsverbunds gebucht werden können.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, autonomes Fahren leiste einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen. "Hier in Hamburg wird es Schritt für Schritt Realität."
Das Angebot befindet sich in einer Testphase, in der Fahrten den Angaben zufolge kostenfrei sind. Ein Sicherheitsfahrer sitzt im Fahrzeug. Moia will bis zu zehn Busse einsetzen. Die Fahrten sollen zunächst in Teilen von Winterhude, Barmbek und Wandsbek angeboten werden.
Mehrere Projekte zum autonomen Fahren
In Hamburg gibt es mehrere Projekte zum autonomen Fahren. Die Busanbieter Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein arbeiten an ähnlichen Angeboten. Freenow will autonome Taxis einführen.
Die Hamburger Verkehrsbehörde hatte 2023 angekündigt, dass bis 2030 in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein sollen. Einem Bericht der "Welt" zufolge geht die Behörde aber inzwischen davon aus, dass es nur einige Hundert werden.
Moia hatte ursprünglich angekündigt, von Mitte 2025 an autonome Fahrten mit Passagieren anbieten zu wollen. Ein Unternehmenssprecher sagte, es habe schon Fahrten gegeben, allerdings sei das Angebot zuvor nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen./lkm/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 71,34 auf Tradegate (15. Juli 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,87 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,79 %/+81,64 % bedeutet.
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Bei einer AfD Regierung 2027 dürfte es auch mit der deutschen Automobilindustrie und den Verbrennern endlich wieder bergauf gehen ;-)
Nein, das Gegenteil wird der Fall sein. Ich habe selbst sowas miterlebt in einem anderen Bereich. Ebenfalls Poltik, Gewerkschaft usw. stark. Es war ganz einfach. E Firma wurde verkauft und in verschiedene Firmen/Subfirmen aufgeteilt. Anschließend wurde ausgeschlachtet. Das ist einfacher als viele Leute denken. Es kommt auf das Firmenkonstrukt an. Oftmals wird umfirmiert, danach kommt Kahlschlag. Politik ist absolut keine Hürde. Man siehts doch an der Kohleindustrie, die komplett an Indien ging. Die verantwortlichen Typen wurden dafür belohnt und hunderttausende arbeitslos. Ich sehe das hier als Chance. Wenn man negativ eingestellt ist, kauft man VW Aktien weder für 70, noch für 60, noch für 50, sondern gar nicht.
Mit Sparen allein verdient man kein Geld. Man verliert zwar dann keines, aber verdient auch nichts.
- Der fehlende Absatzmarkt Russland.
Der wird jetzt von den Chinesen beackert. Die Sanktionen aus westlicher Seite fliegen nur dem Westen um die Ohren.
- Altbackenes Image
Man kann es ziemlich vergleichen mit der deutschen Klavierindustrie. Deutsche Marken waren jahrzehntelang das beste weltweit, außer Steinway.