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    VW-Tochtergesellschaft Moia bietet Fahrten mit selbstfahrenden Kleinbussen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Moia startet Tests mit autonomen E-Kleinbussen
    • Fahrten nur für vorab registrierte Nutzer über App
    • Kostenfreie Testfahrten mit Sicherheitsfahrer
    VW-Tochtergesellschaft Moia bietet Fahrten mit selbstfahrenden Kleinbussen an
    Foto: Ole Spata - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Sammeltaxi-Anbieter Moia bietet von heute an Fahrten in Hamburg mit selbstfahrenden Elektro-Kleinbussen an. Die Fahrten können ausgewählte, vorab registrierte Hamburger über die Moia-App buchen, wie die VW-Tochtergesellschaft mitteilte. In Kürze sollen die Beförderungen auch über die App Switch des Hamburger Verkehrsverbunds gebucht werden können.

    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte, autonomes Fahren leiste einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen. "Hier in Hamburg wird es Schritt für Schritt Realität."

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    Das Angebot befindet sich in einer Testphase, in der Fahrten den Angaben zufolge kostenfrei sind. Ein Sicherheitsfahrer sitzt im Fahrzeug. Moia will bis zu zehn Busse einsetzen. Die Fahrten sollen zunächst in Teilen von Winterhude, Barmbek und Wandsbek angeboten werden.

    Mehrere Projekte zum autonomen Fahren

    In Hamburg gibt es mehrere Projekte zum autonomen Fahren. Die Busanbieter Hochbahn und Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein arbeiten an ähnlichen Angeboten. Freenow will autonome Taxis einführen.

    Die Hamburger Verkehrsbehörde hatte 2023 angekündigt, dass bis 2030 in Hamburg bis zu 10.000 autonome Fahrzeuge in der Stadt unterwegs sein sollen. Einem Bericht der "Welt" zufolge geht die Behörde aber inzwischen davon aus, dass es nur einige Hundert werden.

    Moia hatte ursprünglich angekündigt, von Mitte 2025 an autonome Fahrten mit Passagieren anbieten zu wollen. Ein Unternehmenssprecher sagte, es habe schon Fahrten gegeben, allerdings sei das Angebot zuvor nicht für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen./lkm/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

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    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,87 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,79 %/+81,64 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der VW Vz: Die 70‑EUR‑Unterstützung wird als wichtig erachtet, ein Unterschreiten gilt als charttechnische Schwäche; einige sehen unter 70 einen günstigen Einstieg, andere erwarten bei Aufsichtsrats‑Einigung Kurse über 80. Zugleich werden fundamentale Risiken diskutiert (100.000 Stellen, fehlende Investitionen, Kostenmanagement) und mögliche Folgen für Profitabilität und Kurs.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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