TKMS Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.07.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei TKMS, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -0,60 % Verlust nach sich zog.

Die TKMS Aktie ist bisher um -2,55 % auf 80,40€ gefallen. Das sind -2,10 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,30 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -11,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,50 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TKMS +24,45 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,74 % 1 Monat +15,50 % 3 Monate -0,60 % 1 Jahr -13,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Stand: 15.07.2026, 09:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um TKMS-Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales. Nach dem Abverkauf ohne Meldung wird Unterstützung um 80–85 Euro diskutiert; eine grüne Woche wird erwartet. Das hohe Auftragsvolumen untermauert die Perspektive. MWB erhöht Prognosen 2026–2028, Ziel ca. 135 Euro. Insiderkauf bei 80,40 Euro; Roadshow in Asien. Norwegische Verträge bleiben abzuwarten.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,09 Mrd. € wert.

Die Ära der Panzerdivisionen ist weitgehend vorbei. Heute verschmelzen der Luft- und Seeraum zu einem vernetzten Gefechtsfeld, auf dem autonome Drohnen, KI-gestützte Sensorik und maritime Überwachungssysteme die entscheidenden Kräfte sind. Der …

So schlagen sich die Wettbewerber von TKMS

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,49 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,49 %.

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.