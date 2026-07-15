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    ROUNDUP

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    KI-Boom treibt Chipausrüster ASML noch stärker an - Eurostoxx-Spitze

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML rechnet dank KI mit deutlich stärkerem Umsatz
    • Prognose 2026: 43-45 Mrd Umsatz, 54-56% Marge
    • EUV Kapazität soll um 30 Prozent erhöht werden
    ROUNDUP - KI-Boom treibt Chipausrüster ASML noch stärker an - Eurostoxx-Spitze
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML rechnet dank des Booms von Künstlicher Intelligenz mit noch besseren Geschäften im laufenden Jahr. Nach einem überraschend guten Quartal hob Konzernchef Christophe Fouquet sein Umsatzziel für 2026 am Mittwoch zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Auch die Bruttomarge soll höher ausfallen als noch im April gedacht. Mit den neuen Zielen und den Zahlen des zweiten Quartals übertraf ASML auch die Erwartungen von Analysten. Der zugleich angekündigte Kapazitätsausbau überzeugte jedoch nicht ganz.

    Kurz nach Handelsbeginn schnellte der ASML-Aktienkurs in Amsterdam bis auf 1.678 Euro nach oben. Zuletzt waren die Aktien mit einem Plus von noch 5,7 Prozent auf 1.644,40 Spitzenreiter im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 . Das Rekordhoch von 1.741 Euro von Ende Juni ist jedoch noch ein Stück entfernt.

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    Branchenexperte Simon Coles von der britischen Bank Barclays zeigte sich von den Geschäftszahlen begeistert. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal seine eigenen Ziele übertroffen. Zudem dürfte der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben.
    Für 2026 rechnet die ASML-Spitze jetzt mit einem Umsatz von 43 bis 45 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch im niederländischen Veldhoven mitteilte. Erst im April hatte Fouquet seine Prognose auf 36 bis 40 Milliarden Euro angehoben. Die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 Prozent nun ebenfalls höher ausfallen als zuletzt gedacht.

    Mit den neuen Zielwerten übertraf das Management auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten - ebenso wie mit dem Umsatz und der Marge des zweiten Quartals. Für das laufende dritte Quartal stellte Fouquet einen Umsatz von 11 bis 12 Milliarden Euro und eine Bruttomarge zwischen 55 und 57 Prozent in Aussicht.

    In den drei Monaten bis Ende Juni steigerte ASML seinen Umsatz überraschend stark auf gut 9,3 Milliarden Euro nach knapp 8,8 Milliarden im ersten Quartal. Analysten hatten nur eine geringe Steigerung erwartet. Die Bruttomarge stieg von 53 auf 54 Prozent und übertraf ebenfalls die Erwartungen von Experten. Unter dem Strich verdiente der Konzern gut 2,9 Milliarden Euro nach knapp 2,8 Milliarden im ersten Jahresviertel.

    ASML ist ein entscheidender Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Als einziges Unternehmen der Welt stellt es hochentwickelte Lithographiemaschinen zur Fertigung fortschrittlicher Chips für das Training von KI-Modellen her. IT-Unternehmen wie Microsoft und die Google-Mutter Alphabet investieren hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau ihrer Rechenkapazitäten. Und Chiphersteller wie der Marktführer Nvidia bauen ihre Produktionskapazitäten aus. Davon profitiert ASML mit seinen Maschinen. In der ersten Jahreshälfte sei der Auftragseingang "äußerst stark" geblieben, sagte Fouquet.

    Die Investitionen und die Fortschritte rund um Künstliche Intelligenz (KI) trieben die Nachfrage nach fortschrittlichen Logik- und Speicherchips an, sagte Fouquet. Die ASML-Kunden unter den Chipherstellern trieben den Ausbau ihrer Kapazitäten deshalb weiter voran. Entsprechend traut sich ASML zu, die langfristige Nachfrage nach seinen Maschinen zur Chipproduktion besser einzuschätzen.

    Im kommenden Jahr will ASML die Kapazität für Standard-Ultraviolett-Lithografie-Anlagen (low NA EUV) von derzeit 65 Stück um 30 Prozent ausbauen und prüft für 2028 eine Ausweitung um noch mal 30 Prozent. Ähnliches gilt für DUV-Immersion-Anlagen. Analyst Janardan Menon vom Analysehaus Jefferies zeigte sich von den Plänen für die EUV-Anlagen enttäuscht. Am Markt sei zuletzt ein stärkerer Kapazitätsausbau erwartet worden. Für Sandeep Deshpande von der Bank JPMorgan signalisieren die Kapazitätspläne indes, dass die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 sich als viel zu niedrig erweisen könnten./stw/mne/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 6.266 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 624,76 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.951,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von -3,73 %/+41,94 % bedeutet.





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