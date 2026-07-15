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    ROUNDUP

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    Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Uber führt fortgeschrittene Übernahmegespräche
    • Gehandelter Preis liegt laut Bloomberg bei rund 40 Euro
    • Uber besitzt direkt 24,99 Prozent an Delivery Hero
    ROUNDUP - Uber in fortgeschrittenen Gesprächen über Delivery-Hero-Kauf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN/NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstvermittler und Lieferdienst Uber macht Ernst mit seinem Vorhaben zur Übernahme des deutschen Delivery-Hero-Konzerns . Die Amerikaner befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Berlinern, wie Delivery Hero am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilte. Der Lieferdienstkonzern bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Zu Spekulationen über einen möglichen Angebotspreis wollte sich der deutsche Konzern allerdings nicht äußern.

    Nach Informationen von Bloomberg dreht es sich in den Gesprächen um einen Preis von rund 40 Euro je Aktie. Die Delivery-Hero-Aktie hat seit Bekanntwerden von Ubers Interesse im Mai bereits kräftig zugelegt und war am Dienstagabend mit einem Plus von fast sechs Prozent auf 39,10 Euro aus dem Handel gegangen. Am Mittwochmorgen büßte sie kurz nach Handelsstart jedoch knapp zwei Prozent auf 38,35 Euro ein. Damit gehörte sie zu den schwächsten Titeln im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte.

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    Bloomberg hatte am Dienstag berichtet, Uber könnte Delivery Hero bei einem Angebot spürbar höher bewerten, als das Unternehmen bis vor dem Bekanntwerden der fortgeschrittenen Gespräche an der Börse bewertet worden war. Die Nachrichtenagentur berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Laut Bloomberg will Uber noch diese Woche eine Einigung mit Delivery Hero erzielen.

    Das Interesse des US-Konzerns ist seit Mai öffentlich. Damals teilte Delivery Hero mit, dass Uber auf die Berliner zugekommen sei und ein Angebot über 33 Euro in Aussicht gestellt habe. Wenige Tage später wurde bekannt, dass Uber seinen direkten Stimmrechtsanteil an Delivery Hero auf 24,99 Prozent ausgebaut und sich inklusive Finanzinstrumenten gar den Zugriff auf insgesamt fast 37 Prozent der Aktien gesichert hatte.

    Schon damals war im Gespräch, dass Uber möglicherweise bereit sei, sein Angebot zu erhöhen, um skeptische Investoren zu überzeugen. Zudem wurde spekuliert, dass weitere Bieter auf den Plan treten könnten./men/stw/mne/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 31.800 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +8,06 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,57 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -27,14 %/+17,10 % bedeutet.





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