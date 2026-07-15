ROUNDUP
Schaeffler stellt höhere Marge fürs Quartal in Aussicht - Aktie legt zu
- Bereinigte Gewinnmarge näher am Prognosemittelpunkt
- Aktienkurs stieg um 1,66 Prozent auf 8,54 Euro
- Umsatz stabil bei 5,92 Milliarden Euro im Quartal
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat auch im zweiten Quartal etwas profitabler abgeschnitten als ein Jahr zuvor. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe im Vergleich zu dem Wert des Vorjahreszeitraums von 3,5 Prozent zugelegt und sich dem Mittelpunkt der Jahresprognose von 3,5 bis 5,5 Prozent genähert, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend in einer Präsentation zu einer Analystenkonferenz auf seiner Webseite mit. Die Aktie startete am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel.
Das Papier legte zuletzt um 1,66 Prozent auf 8,54 Euro zu. Der Kurs hatte im Zuge des Hypes um humanoide Roboter im Frühjahr eine Rally hingelegt und sich auf bis zu fast 12 Euro aufgeschwungen. Die Euphorie um den von Schaeffler zum Zukunftsgeschäft erklärten Bereich ist mittlerweile wieder zurückgegangen. Im Vergleich zum Stand vor einem Jahr ist der Wert der Aktie aber um rund drei Viertel gestiegen.
Wie Schaeffler am Dienstag weiter mitteilte, sei der Umsatz im Quartal stabil zum Vorjahreswert von 5,92 Milliarden Euro geblieben. Der freie Barmittelzufluss vor Ein- und Auszahlungen für den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen sei moderat negativ ausgefallen.
Für Vanessa Jeffriess vom Analysehaus Jefferies entsprechen die Indikationen für das Wachstum im zweiten Quartal ihren Erwartungen. Der Autozulieferer scheine auf Kurs zu liegen, die Ziele für das Gesamtjahr zu erfüllen./men/mne/stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 31.800 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,82 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,5714EUR. Von den letzten 7 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +20,77 %/-15,46 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Schaeffler. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wenn KI Werte bzw. Halbleiterwerte zur Zeit deutlich korrigieren kann man das verstehen ( extrem gut gelaufen ). aber warum Schaeffler von gestern 9,20€ auf 8,25€ korrigiert , um 10% kann ich nicht verstehen...🙈
Infineon heute minus 2,5% // Schaeffler AG minus 5%
Schaeffler gehört zu den weltweit zehn größten Zulieferunternehmen der Autoindustrie. Zuletzt hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass die traditionellen Tätigkeitsfelder, etwa die Herstellung von Komponenten für klassische Autoantriebe, derzeit kein Wachstum generieren. Schaeffler will deshalb neue Geschäftsfelder erschließen - unter anderem bei der Herstellung von Komponenten für humanoide Roboter, in der Raumfahrt sowie in der Rüstungsindustrie.
19.6.26
https://de.investing.com/news/economy-news/schaeffler-baut-kampfdrohen-mit-franzosischem-partner-3529770