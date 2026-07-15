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    Inturai unterzeichnet MOU mit dem an der ASX notierten Unternehmen Pathkey zur Weiterentwicklung von Command-and-Control-Systemen für Drohnenschwärme auf AI Edge

    Inturai unterzeichnet MOU mit dem an der ASX notierten Unternehmen Pathkey zur Weiterentwicklung von Command-and-Control-Systemen für Drohnenschwärme auf AI Edge
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Inturai unterzeichnet ein MOU mit Chipforge, einem Unternehmen der an der ASX notierten Pathkey Limited (ASX: PKY).

     

    -          Partnerschaft zur Entwicklung von Command-and-Control-Systemen (C2) für Drohnenschwärme auf Edge-Siliziumchips für Verteidigungs- und Rettungseinsätze.

     

    -          Dies stärkt das Engagement von Inturai in den Bereichen Verteidigung und autonome Systeme nach seiner Übernahme von DomeCommand.

     

    Vancouver, British Columbia – 15. Juli 2026 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das „Unternehmen”) (CSE: URAI / OTC: URAIF / FWB: 3QG0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Memorandum of Understanding („MOU“) mit Chipforge unterzeichnet hat – einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Pathkey Limited („Pathkey“) (ASX: PKY) und einem börsennotierten australischen Halbleiter- und Technologiekonzern – um gemeinsam ein Command-and-Control-System für Drohnenschwärme auf einer Edge-Computing-Plattform zu entwickeln.

     

    Im Rahmen des MOU werden die Parteien gemeinsam an einem Modul für die Kommunikation und Koordination von Drohnenschwärmen arbeiten, das auf einer feldprogrammierbaren Gate-Array-Plattform (FPGA) basiert. Das Modul zielt auf autonome Kernfunktionen ab, unter anderem Pfadplanung, Kollisionsvermeidung, Aufgabenzuweisung und autonome Einsatzerkennung – die missionskritischen Bausteine der Command-and-Control-Systeme (C2) von koordinierten Drohnenschwärmen, die in taktischen Szenarien und bei Notfalleinsätzen zum Einsatz kommen. Die technischen Arbeiten werden gemeinsam mit Chipforge Pte. Ltd. durchgeführt, der in Singapur ansässigen, KI-nativen Halbleitertochtergesellschaft von Pathkey, und umfassen den Plattformzugang, die FPGA-basierte Prototypenerstellung und die Entwicklung von IP für die Bildverarbeitung.

     

    Diese Arbeiten liegen an der Schnittstelle von zwei schnell wachsenden Märkten: autonome unbemannte Systeme und Edge-KI. Einsatzkräfte in den Bereichen Verteidigung und Notfallmaßnahmen benötigen zunehmend Drohnenschwärme, die in umkämpften und komplexen Umgebungen, in denen die Konnektivität eingeschränkt oder unterbunden ist, erkennen, entscheiden und handeln können. Die Verarbeitung von Führungs- und Steuerungsfunktionen auf Edge-Siliziumchips statt in der Cloud liefert die latenzarme, resiliente operative Intelligenz, die für diese Einsätze erforderlich ist.

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