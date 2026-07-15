Eurokurs zum US-Dollar wenig verändert - Industrieproduktion im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch seine Vortagsgewinne zum US-Dollar nur zwischenzeitlich etwas ausgebaut. Die Gemeinschaftswährung war im frühen Handel bis auf 1,1444 Dollar gestiegen, bevor der Schwung wieder nachließ. Zuletzt notierte der Euro bei 1,1424 Dollar und damit auf dem Niveau vom Dienstagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1405 (Montag: 1,1424) Dollar festgesetzt.

Am Dienstag hatte der Euro von Preisdaten aus den USA profitiert. Die Inflationsrate war dort im Juni stärker gesunken als erwartet. Zur Wochenmitte nun stehen Erzeugerpreisdaten aus den Vereinigten Staaten auf der Agenda. Der Preisauftrieb auf Produzentenebene dürfte Analysten zufolge im Jahresvergleich etwas nachgelassen haben und im Monatsvergleich zum Erliegen gekommen sein. Die Erzeugerpreise wirken sich in der Regel mit Verzögerung auch auf die Inflation insgesamt aus.