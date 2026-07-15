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    Mangan als Batteriemetall

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    Westliche Lieferketten werden greifbar

    Mehrere westliche Unternehmen meldeten zuletzt signifikante Fortschritte bei Projekten für hochreines Mangan. Jüngste technologische Entwicklungen und Entscheidungen von Autoherstellern deuten an, dass die Bedeutung des Batteriemetalls wahrscheinlich zunimmt.

     

    Der Manganexplorer Electric Metals USA (ISIN: US2848981039, WKN: A41ZEN) legte Ende Juni Ergebnisse einer Erzsortierungsanalyse an Bohrkernen seiner Emily-Manganlagerstätte - Teil des North-Star-Manganprojekts des Unternehmens in Minnesota – vor.

     

    Mehr als 132.000 Messungen auf Partikelebene wurden aus etwa 4.200 Fuß Bohrkernmaterial aus 18 Bohrlöchern gewonnen. Im Durchschnitt enthielt der ausgewertete Datensatz 8,2 % Mangan. Durch simulierte Erzsortierung konnte der Mangangehalt dieses Materials auf etwa 17,5 % erhöht und gleichzeitig etwa 92 % des enthaltenen Mangans gewonnen werden.

     

    Electric Metals USA entwickelt höchstgradiges Manganprojekt Nordamerikas

     

    Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erzsortierung einen Weg eröffnet, Teile der Lagerstätte wirtschaftlich zu nutzen, die andernfalls nur schwer effizient zu verarbeiten wären. Sollte sich laut Electric Metals „dies durch zukünftige physikalische Tests, Ingenieurstudien und Wirtschaftlichkeitsbewertungen bestätigen, würde dies die Wirtschaftlichkeit des Projekts erheblich verbessern und die Ressourcennutzung optimieren“.

     

    Mangan zählt zu den kritischen Rohstoffen, deren Nachfrage in den kommenden Jahren deutlich zulegen wird. Während über 90 % des Verbrauchs weiterhin auf die traditionelle Stahlherstellung entfallen, wird die Nachfrage nach hochreinem Mangan Prognosen zufolge zwischen 2021 und 2031 um das 13-Fache steigen. Denn Mangan spielt in vielen Sektoren eine entscheidende Rolle, unter anderem in der Batterietechnologie, wo es in wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen, insbesondere für Elektrofahrzeuge und Anwendungen zur Speicherung erneuerbarer Energien benötigt wird.

     

    Marktstudien sehen für die Nachfrage nach Manganoxid (das natürliche Produkt im Gestein, das zu Hightech-Mangan weiterverarbeitet wird) im Zeitraum von 2026 bis 2033 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 7,8 %. Bei diesem Tempo verdoppelt sich die globale Mangannachfrage in weniger als zehn Jahren.

     

    Wie auch bei anderen Rohstoffen sind die Lieferketten anfällig für geopolitische Schocks. Europa, Nordamerika, Japan, Korea und viele andere Länder importieren 100 % ihres Manganbedarfs, einschließlich hochreinem elektrolytischem Manganmetall (HPEMM) und hochreinem Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM), die für fortschrittliche Batterie-, Technologie- und Verteidigungslieferketten besonders wichtig sind.

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