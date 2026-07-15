GOLDMAN SACHS stuft ASML auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Die starke Auftragslage untermauere den Kapazitätsausblick für EUV- und DUV-Lithografiesysteme, schrieb Alexander Duval am Mittwoch nach starken Zahlen und Prognoseerhöhungen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,94 % und einem Kurs von 1.649EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2000
Kursziel alt: 2000
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2000
Kursziel alt: 2000
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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