Mercedes-Benz-(Turbo)-Calls mit hohem Renditepotenzial

Vor der am 28.7.26 anstehenden Veröffentlichung der Quartalszahlen bekräftigten Experten in der Erwartung einer im Rahmen der Erwartungen liegenden Umsatzrendite mit Kurszielen von bis zu 61 Euro (Bernstein Research) als kaufens- oder haltenswert eingestuft. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in Kürze wieder auf 48 Euro erholt, wo sie zuletzt am 16.6.26 notierte.

Wie bei den anderen im DAX gelisteten Automobilwerten ging es in den vergangenen Monaten auch mit der Mercedes-Benz-Aktie (ISIN: DE0007100000) kräftig nach unten. Startete die Aktie noch am 5.1.26 mit einem Jahreshoch bei 62,34 Euro in das Jahr, so war sie am 29.6.26 zeitweise um 32 Prozent billiger bei 42,63 Euro zu bekommen. Zuletzt konnte sich die Aktie wieder leicht auf 44,90 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 45 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis bei 45 Euro, Bewertungstag 18.12.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ4LEL2, wurde beim Aktienkurs von 44,90 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

Gelingt der Mercedes-Benz-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 48 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+38 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 41,928 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 41,928 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MK420X5, wurde beim Aktienkurs von 44,90 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert.

Kann die Mercedes-Benz-Aktie in absehbarer Zeit auf 48 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,60 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 39,914 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Mercedes-Benz-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 39,914 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX7EYW1, wurde beim Aktienkurs von 44,90 Euro mit 0,53 – 0,54 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Mercedes-Benz-Aktie auf 48 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,80 Euro (+48 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Mercedes-Benz-Aktien oder von Hebelprodukten auf Mercedes-Benz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.