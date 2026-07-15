SK Hynix schießt zweistellig nach oben und führt Rebound an

Es handelt sich um eine bemerkenswerte Gegenbewegung. SK Hynix hat erst am Montag den größten Tagesverlust seiner Börsengeschichte hinnehmen müssen. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate hatten Anleger in großem Stil Gewinne mitgenommen. Gleichzeitig nahmen die Sorgen zu, dass die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz möglicherweise nicht dauerhaft in diesem Tempo fortgesetzt werden können.

Die asiatischen Chipmärkte haben am Mittwoch zu einer kräftigen Gegenbewegung angesetzt. Die Aktie des südkoreanischen Speicherchip-Herstellers SK Hynix führt dabei die Rallye einem Kurssprung von mehr als 10 Prozent an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Stimmung änderte sich zuletzt jedoch deutlich. Eine Erholung bei US-Halbleiteraktien gab den asiatischen Märkten Rückenwind und löste eine breit angelegte Kaufwelle im Technologiesektor aus.

Chip-Rallye erfasst ganz Südkorea

SK Hynix war nicht der einzige Gewinner. Auch andere südkoreanische Halbleiterwerte legten kräftig zu. Die Aktie von Samsung Electronics stieg um 6,8 Prozent. Seoul Semiconductor gewann 6,4 Prozent.

Japanische Halbleiterwerte springen an

Auch in Japan griffen Anleger bei Aktien aus der Halbleiterindustrie wieder zu. Advantest legte um 4,2 Prozent zu. Lasertec sprang um 6,4 Prozent nach oben, während Disco 2,8 Prozent gewann. Tokyo Electron rückte um 0,9 Prozent vor. Die Aktien der SoftBank Group stiegen um 0,8 Prozent.

Wall Street liefert die Vorlage

Der Ausgangspunkt für die Erholung in Asien lag in den USA. Nach dem vorherigen Ausverkauf drehten zahlreiche amerikanische Halbleiteraktien wieder deutlich ins Plus.

Der VanEck Semiconductor ETF, der eine Reihe wichtiger Unternehmen aus der Chipindustrie bündelt, stieg um 2,5 Prozent. Micron Technology und Lam Research gewannen jeweils über 5 Prozent. Applied Materials und Teradyne legten um mehr als 3 Prozent zu. Auch der Nasdaq bewegte sich nach oben und stützte damit die Erholung bei Technologieaktien.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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