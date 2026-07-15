Börsenstart Europa - 15.07. - FTSE Athex 20 stark +0,64 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:44) bei 31.864,10 PKT und fällt um -0,25 %. Top-Werte: Jenoptik +3,33 %, TRATON +1,47 %, AIXTRON +0,81 % Flop-Werte: SILTRONIC AG -3,05 %, TKMS -2,42 %, Delivery Hero -2,20 %

Der DAX steht bei 24.906,51 PKT und verliert bisher -0,54 %. Top-Werte: Hochtief +1,79 %, adidas +0,81 %, Merck +0,59 % Flop-Werte: Zalando -2,55 %, Rheinmetall -2,37 %, BASF -1,88 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:44) bei 3.813,29 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Jenoptik +3,33 %, Draegerwerk +1,44 %, Ottobock +1,31 %

Flop-Werte: Evotec -6,30 %, SILTRONIC AG -3,05 %, TeamViewer -1,71 %

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Der E-Stoxx 50 steht bei 6.278,33 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: ASML Holding +4,99 %, Prosus Registered (N) +3,99 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,33 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,37 %, BASF -1,88 %, Bayer -1,84 %

Der ATX bewegt sich bei 6.487,31 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,74 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,30 %, Lenzing +1,25 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -3,17 %, BAWAG Group -1,78 %, UNIQA Insurance Group -1,61 %

Der SMI steht bei 14.217,05 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +6,31 %, ABB +0,76 %, Partners Group Holding +0,70 %

Flop-Werte: Nestle -0,94 %, Swiss Re -0,72 %, Swisscom -0,70 %

Der CAC 40 steht bei 8.352,91 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.

Top-Werte: Kering +3,89 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,33 %, Hermes International +3,28 %

Flop-Werte: Carrefour -2,02 %, DANONE -1,46 %, Air Liquide -1,02 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.145,25 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Skandinaviska Enskilda Banken (A) +5,13 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,99 %, SSAB Registered (A) +0,85 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,86 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,29 %, Telia Company -0,86 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.310,00 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +3,86 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,23 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,80 %, Viohalco -2,53 %, Coca-Cola HBC -0,86 %