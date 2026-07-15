Intel setzt auf ASML: Jetzt beginnt die nächste Ära der Chipfertigung

Die Prozessoren entstehen im Intel-18A-Fertigungsprozess. Dabei setzt Intel für ausgewählte Produktionsschritte die High-NA-EUV-Technologie von ASML ein. Bei der normalen EUV-Lithografie werden Schaltkreise mithilfe extrem ultravioletten Lichts mit einer Wellenlänge von 13,5 Nanometern auf den Wafer übertragen. Die ersten Prozessoren werden nach Angaben der Unternehmen bereits an Kunden ausgeliefert. Die Ausbeute entspricht dabei dem Niveau der bisherigen NXE-Systeme, den bisherigen EUV-Lithografieanlagen von ASML.

ASML und Intel haben einen wichtigen Meilenstein bei der Fertigung modernster Halbleiter erreicht. Intel Foundry produziert einen Teil der Intel-Core-Ultra-Series-3-Prozessoren mit dem Codenamen Panther Lake inzwischen in der Hochvolumenfertigung auf Basis der High-NA-EUV-Technologie von ASML. Damit wird die neue Lithografie erstmals für ein Logikprodukt in der Serienproduktion eingesetzt.

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Für zusätzlichen Rückenwind sorgten am Mittwoch die Geschäftszahlen von ASML. Der Lithografiespezialist übertraf die Erwartungen des Marktes deutlich. Die Aktie reagierte mit kräftigen Kursgewinnen und legte am Mittwochmorgen an europäischen Handelsplätzen um rund 7 Prozent zu.

Schritt Richtung nächste Chipgeneration

High-NA-EUV gilt als nächste Evolutionsstufe der EUV-Lithografie. Die Technologie ermöglicht dabei noch feinere Strukturen von unter 10 Nanometern und damit leistungsfähigere sowie energieeffizientere Chips. Dadurch lassen sich kleinere und leistungsfähigere Chips herstellen, die unter anderem für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz benötigt werden.

Die Produktion liefert Intel und ASML nun wichtige Erkenntnisse, um Anlagen, Prozesse und Fertigungsabläufe weiter zu optimieren. Das soll den Weg für einen breiteren Einsatz der Technologie in künftigen Fertigungsgenerationen ebnen.

ASML-Chef Christophe Fouquet sagte: "Mit höherer Auflösung und besserer Prozesssteuerung stellt die Einführung von EUV mit hoher NA einen bedeutenden Fortschritt in der Halbleiterlithografie dar." Die Technologie ermögliche dichtere Strukturen und beschleunige Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz und anderen Zukunftstechnologien.

Auch Intel sieht den Praxiseinsatz als wichtigen Beleg für die Reife der Technologie. Naga Chandrasekaran, Executive Vice President und General Manager von Intel Foundry, erklärte: "Dieser Meilenstein spiegelt die enge technische Zusammenarbeit zwischen Intel und ASML wider und zeigt, wie High-NA-EUV in großem Maßstab in die fortschrittliche Halbleiterfertigung integriert werden kann."

Langjährige Partnerschaft

ASML und Intel arbeiten seit Jahrzehnten gemeinsam an neuen Lithografieverfahren. Bereits 2024 hatte Intel nach Unternehmensangaben als erstes Unternehmen das erste kommerzielle High-NA-EUV-System am Forschungs- und Entwicklungsstandort Hillsboro im US-Bundesstaat Oregon integriert. Zudem installierte Intel als erster Hersteller die zweite Generation der Anlage, die TWINSCAN EXE:5200B, ASMLs fortschrittlichster High-NA-EUV-Lithografiebelichter.

ASML teilte außerdem mit, dass das Unternehmen und Intel ihre Zusammenarbeit fortsetzen wollen, um die Technologie je nach Kundenbedarf auch in künftige Fertigungsprozesse zu integrieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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