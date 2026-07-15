Erster 'Urbanliner' von Alstom beginnt regulären Betrieb im Berliner Tramnetz
- 50-Meter-Urbanliner der BVG jetzt im Einsatz auf M4
- Bis Ende 2028 sollen 30 Urbanliner im Betrieb sein
- Zulassung verzögerte Start wegen Gewicht und Stützen
BERLIN (dpa-AFX) - Nach mehrjähriger Verzögerung ist die neue 50-Meter-Tram der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) seit heute im regulären Linieneinsatz unterwegs. Der erste sogenannte Urbanliner nahm am Morgen den Betrieb auf der Linie M4 auf. Es ist eine der meistgenutzten Linien im Berliner Straßenbahnnetz, wie die BVG mitteilte. "Mit diesen Neuwagen stellen wir nach der U-Bahn- auch die Straßenbahnflotte für die nächsten Jahrzehnte leistungsfähig auf", hieß es von BVG-Chef Henrik Falk.
Nach und nach werden in den kommenden Wochen und Monaten weitere Fahrzeuge des "Urbanliners" ausgeliefert. Bis zum Jahresende sollen 15 Züge unterwegs sein, bis Ende 2028 dann 30. Perspektivisch sollen die "Urbanliner" der BVG zufolge auch auf anderen Linien zum Einsatz kommen.
Verzögerungen beim Start
Die Tram sollte bereits im Februar in den Fahrgastbetrieb gehen, ein geplantes Event mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wurde aber kurzfristig abgesagt. Hintergrund waren Uneinigkeiten mit der Zulassungsbehörde. Es ging vor allem um das Gewicht der Fahrzeuge. Im Bereich des Alexanderplatzes mussten im U-Bahn-Tunnel zwei zusätzliche Stützen eingebaut werden.
Die Technische Aufsichtsbehörde muss jedes Fahrzeug für jede Linie einzeln zulassen. Deshalb beziehe sich das Genehmigungsverfahren bisher ausschließlich auf die Linie M4. Der "Urbanliner", der vom Hersteller Alstom gebaut wird, hat Platz für 303 Fahrgäste. Die früher von der BVG genannte Zahl 312 bezog sich den Angaben zufolge nur auf den Prototyp.
Als das Fahrzeug im Sommer 2024 bei der BVG in den Testbetrieb ging, wurde ein Einsatz im Fahrgastbetrieb für das erste Quartal 2025 angekündigt./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alstom Aktie
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 15,14 auf Tradegate (15. Juli 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alstom Aktie um -4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Alstom bezifferte sich zuletzt auf 7,00 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,778EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +5,72 %/+85,00 % bedeutet.
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Das sieht alles nach einer der typischen Bereinigungsaktionen aus, die ein neuer CEO durchsetzt, um anschließend leichter seine gesenkten Ziele zu erreichen. Sion ist erst seit zwei Wochen dabei. Er kann einfach noch nicht die Zahlen, die Auftragsabrechnungen, die dort eingebauten Risikovorsorgen, die Projektvorschau in Ergebnis und Cash Flow so gut verstanden haben, daß er mal eben die Ergebnis- und Cash Flow-Planung so sehr herabsetzt und auch ergebnismindernde Risikovorsorge noch in das Jahr 2025/26 hat einbauen lassen. Das sieht also nach einer ohne Rücksicht auf die Kapitalmarktfolgen durchgesetzte Vorsichtsmaßnahme aus.
Wir sind bereits jetzt beim 10fachen des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der Pariser Börse. Ich rechne damit dass die Kreuzigung gegen Abend abgeschlossen ist und .....springe heuer sozusagen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif auf den Zug auf Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Tuut-TuuuutBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif. Etwas Pulver trockenhalten, um gffs. nächste Woche nachzufassen.