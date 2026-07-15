Die LiberNovo 2026-Stuhlserie ist seit einem Monat im Verkauf – der Endspurt für Frühbucherrabatte läuft

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 15. Juli 2026 / Die LiberNovo 2026-Produktreihe, bestehend aus den Serien Omni SE, Omni Pro und Maxis, ist seit einem Monat im Verkauf, und die Frühbucherpreise zur Markteinführung gehen nun in die letzte Runde. Die Angebote enden am 31. Juli um 17:00 Uhr BST im Vereinigten Königreich und um 18:00 Uhr MESZ in der EU. Bei Bestellungen, die vor Ablauf der Frist eingehen, gilt für jedes Modell der Einführungspreis.

Alle drei Stühle basieren auf dem dynamischen Stützsystem von LiberNovo, das Rückenlehne, Nackenstütze, Sitzfläche und Armlehnen synchron bewegt, während Sie sich verschieben, sich anlehnen und in fünf Stufen von 105° bis 160° zurücklehnen.

Drei Stühle, ein dynamisches Stützsystem

- Der Omni SE setzt auf Einfachheit. Er basiert auf demselben dynamischen Stützsystem und funktioniert mechanisch ohne Motor oder Akku; Sie stellen die Tiefe der Lendenstütze manuell ein, und der Stuhl erledigt den Rest. Er wird in der Farbe „Obsidian“ zum günstigsten Preis der Produktreihe ausgeliefert.

- Der Omni Pro ist der Premium-Stuhl der Produktreihe. Die elektrische Lendenwirbelverstellung und die OmniStretch-Rückenstreckfunktion lassen sich per Knopfdruck aktivieren, und die Active-Airflow-Belüftung ist in den Sitz integriert – ideal für lange Sitzphasen und warme Räume. Er ist in den Farben „Graphite“ und „Glacier“ mit einer Basis aus Aluminiumlegierung erhältlich.

- Die Maxis-Serie ist für kräftigere Körperbauten konzipiert. Eine Sitztiefe von 52 cm, ein verstärkter Rahmen und eine höhere Belastbarkeit schaffen eine breitere, stabilere Basis für lange Tage, und das Neigungsregelsystem hält den Stuhl über den gesamten Neigungsbereich hinweg auch bei höherer Belastung stabil. Sie ist in drei Ausführungen erhältlich: Maxis Manual, Maxis Electric und Maxis Airflow.

Erste Nutzer melden sich zu Wort

In den letzten Wochen trafen die ersten Bestellungen für Omni Pro und Omni SE ein, und erste Nutzer haben in Communities wie Reddit Unboxings und erste Eindrücke geteilt. Das erste Feedback konzentriert sich auf den Aufbau, den Sitzkomfort und die Lendenwirbelstütze. Omni-Pro-Besitzer heben besonders den Komfort der „Active Airflow“-Sitzbelüftung bei langen Sitzungen hervor, während Omni-SE-Besitzer auf das gute Preis-Leistungs-Verhältnis zum Frühbucherpreis hinweisen.