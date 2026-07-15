Die Aussagen von Trump und vom Iran zeigen eine massive Eskalation - wir sind auf dem direkten Weg in den Energie-Schock! Trump will die Infrastruktur - vor allem auch Energie - im Iran ab nächster Woche systematisch zerstören, während Teheran nun die Öl-Pipelines der Golfstaaten bedroht. "Alle oder keiner" soll Energie exportieren oder nutzen, sagen die Revolutionsgarden und zeigen damit, dass sie zu allem bereit sind! Energie ist bekanntlich auch wichtig für KI - die Wall Street will noch ein bisschen spielen und feiert die Schaufelverkäufer im KI-Goldrausch. Dabei sitzen alle im selben Boot mit extrem niedrigen Cash-Quoten - reiten die Investoren auf dem falschen Pferd? Energie statt KI..

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Das Video "Trump: Iran-Eskalation - der Weg in den Energie-Schock! " sehen Sie hier..