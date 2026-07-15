LPKF Laser & Electronics Aktie auf Höhenflug - 15.07.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie konnte bisher um +5,37 % auf 17,650€ zulegen. Das sind +0,900 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 17,650€, mit einem Plus von +5,37 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in LPKF Laser & Electronics investiert war, konnte einen Gewinn von +67,84 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -1,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die LPKF Laser & Electronics um +198,84 % gewonnen.

Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,11 %. Damit gehört LPKF Laser & Electronics heute zu den auffälligeren Werten.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,90 % 1 Monat -27,65 % 3 Monate +67,84 % 1 Jahr +91,76 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 15.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,79 Mio.EUR € wert.

Der Dax hat am Mittwoch deutlich nachgegeben. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn sank der deutsche Leitindex um 0,95 Prozent auf 24.909 Punkte, womit er wieder klar unter die Marke von 25.000 Punkten rutschte. Für den MDax der mittelgroßen …

Positiv aufgenommene Geschäftsaussagen des Chipindustrie-Ausrüsters ASML haben am Mittwoch auch deutschen Branchentiteln vorbörslich Auftrieb gegeben. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sich die Aktien der Halbleiterhersteller Infineon …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,32 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +2,58 %. Jenoptik notiert im Plus, mit +3,42 %.

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Ob die LPKF Laser & Electronics Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur LPKF Laser & Electronics Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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