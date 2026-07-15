RBC stuft Richemont auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Sector Perform" belassen. Starke Ergebnisse dank des Schmuckgeschäfts dürften die Erwartungen an den Luxuskonzern weiter nach oben treiben, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Zahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 01:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 209,4EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
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