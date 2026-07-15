JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Buy" belassen. Mit den Ergebnissen dürfte der Luxuskonzern selbst die ambitionierten Erwartungen an sein Schmuckgeschäft erfüllt haben, schrieb James Grzinic am Mittwoch nach Zahlen. Grizinic sieht weiteres Kurspotenzial, auch wenn Richemont die anderen Aktien in der Branche ohnehin schon abgehängt habe./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,96 % und einem Kurs von 209,4EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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