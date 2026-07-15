ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1900 Euro
- JPMorgan belässt ASML auf Overweight mit 1900 €
- Q3 und Jahresziele lagen deutlich über Erwartung
- Ausbau 2027/28 zentral, Markt unterschätzt 2028
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ziele für das dritte Quartal und das Gesamtjahr lägen deutlich höher als erwartet, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Zahlen. Auch die Ergebnisse des zweiten Quartals seien besser gewesen als gedacht. Deshpande geht davon aus, dass der Umsatzkonsens für 2026 deutlich steigen wird. Noch viel wichtiger sei allerdings der avisierte Kapazitätsausbau 2027 und 2028. Für 2028 lägen die Niederländer damit über seiner Erwartung - und sie sei die höchste am Markt gewesen. Die Gewinnerwartungen des Marktes für 2028 erschienen nun deutlich zu niedrig./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:12 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,44 % und einem Kurs von 1.610 auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 629,34 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.951,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von -3,96 %/+41,59 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1900 Euro
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Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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