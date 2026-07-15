Aokah und Branchenführer identifizieren fünf Trends, die globale Global Capability Centers (Kompetenzzentren) neu gestalten

NEW YORK, 15. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahrzehnt haben Global Capability Centers (GCCs) einen grundlegenden Wandel durchlaufen und sich von Zentren zur Kostennutzung zu Innovationszentren, Technologiebeschleunigern und strategischen Geschäftspartnern entwickelt Der Markt spiegelt diese Dynamik wider: Allein in Indien sind mittlerweile 2.117 GCCs ansässig, die 2,36 Millionen Fachkräfte beschäftigen und einen Jahresumsatz von fast 98,4 Milliarden US-Dollar erwirtschaften; dabei betreiben mehr als 506 Unternehmen aus der Liste der Forbes Global 2000 Zentren im Land (Nasscom).

Da sich Global Capability Centers (GCCs) zu strategischen Unternehmenswerten entwickeln, kristallisiert sich die Fähigkeit, Arbeit souverän zu globalisieren ( Globalize Work with Confidence ), als entscheidende Kompetenz für das kommende Jahrzehnt heraus.

Doch mit den wachsenden Ambitionen hat auch die Komplexität der Umsetzung zugenommen. Führungskräfte in Unternehmen müssen sich heute mit umfangreicheren Portfolios, anspruchsvolleren Stakeholdern und höheren Erwartungen an messbare Geschäftsergebnisse auseinandersetzen. Die Entscheidung ist gefallen. Die Richtung ist vorgegeben. Was Führungskräfte von den anderen unterscheidet, ist das, was als Nächstes geschieht.

Mehr als 72 % der neu errichteten GCCs verzeichnen innerhalb der ersten 24 Monate erhebliche Verzögerungen oder Kostenüberschreitungen. Das ist weder ein Problem des Personals noch ein Standortproblem. Es ist ein Systemproblem – und genau dieses Problem soll Aokah lösen.

„GCCs haben in den letzten zehn Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und sich von reinen Backoffice-Einrichtungen zu echten Innovations- und Transformationszentren entwickelt. Was die Marktführer heute von den anderen unterscheidet, ist nicht ihr Ehrgeiz. Es ist die Weisheit, gut zu planen, das Fachwissen, konsequent umzusetzen, und das System, dies aufrechtzuerhalten. Das bedeutet Globalizing Work with Confidence in der Praxis."

— Atul Vashistha

Vorstandsvorsitzender und CEO von Aokah

Fünf Trends, die die Transformation globaler Kompetenzen prägen

1. KI-orientierte Betriebsmodelle wandeln sich vom Pilotprojekt zum unternehmensweiten Einsatz

GCCs experimentieren nicht mehr nur mit KI. Sie integrieren sie in den Bereichen Softwareentwicklung, Finanzen, Personalwesen, Analytik und Kundenbetreuung. Die Führungskräfte stehen nun unter dem Druck, von Einzellösungen zu einer unternehmensweiten Einführung mit messbarem Nutzen überzugehen.