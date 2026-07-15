Befesa profitieren von Stifel-Kaufempfehlung

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 18.176 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um +9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+31,99 % bedeutet.