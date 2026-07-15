AKTIE IM FOKUS
Befesa profitieren von Stifel-Kaufempfehlung
- Stifel-Kaufempfehlung beflügelt Befesa-Aktienkurs
- Aktie stieg vormittags 2,2 Prozent auf 34,80 Euro
- Stifel sieht Kursziel 40 Euro und 15 Prozent Potenzial
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Stifel für Befesa hat die Aktien des Industrie-Recyclers am Mittwoch weiter angetrieben. Sie legten am Vormittag 2,2 Prozent auf 34,80 Euro zu und setzten sich damit deutlicher von den 50- und 100-Tage-Chartlinien als Indikatoren für den mittel- bis langfristigen Trend ab, die sie tags zuvor überwunden hatten.
Die Erholung der im Kleinwerte-Index SDax notierten Befesa-Aktien geht also weiter, allein seit Monatsbeginn haben sie rund ein Fünftel zugelegt. Mit einem Kursziel von 40 Euro sieht Stifel weitere 15 Prozent Luft nach oben./niw/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Befesa Aktie
Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 18.176 auf Ariva Indikation (15. Juli 2026, 10:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Befesa Aktie um +9,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Befesa bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Befesa Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+31,99 % bedeutet.
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