Advanced Blockchain: Transformation macht Fortschritte

Die Advanced Blockchain AG (ABAG) habe im Geschäftsjahr 2025 ihren tiefgreifenden bilanziellen Reset weiter fortgeführt. Während die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft auf 0,31 Mio. Euro nach 0,23 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen seien, sei die operative Kostenbasis weiterhin hoch geblieben. Das EBITDA habe sich auf -1,67 Mio. Euro nach -1,29 Mio. Euro im Vorjahr verschlechtert, das EBIT sei infolge hoher Wertberichtigungen auf -3,36 Mio. Euro nach -1,46 Mio. Euro im Vorjahr gesunken. Unter dem Strich habe sich der Jahresfehlbetrag auf -3,48 Mio. Euro nach -1,78 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 erhöht. Die Ergebnisentwicklung sei damit erneut stark von rechtlich gebotenen Aufarbeitungs-, Rechts- und Beratungskosten sowie notwendigen umfangreichen bilanziellen Bereinigungen geprägt gewesen.

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC befindet sich die Advanced Blockchain AG in einem umfassenden Transformationsprozess. Aus Sicht der Analysten wurden dabei schon substanzielle Fortschritte erzielt, die Aktie bleibt aber ein spekulatives Investment.

Der wesentliche Einschnitt sei auf Ebene der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd. erfolgt, in der ein Großteil des Beteiligungs- und Tokenportfolios gebündelt sei. Incredulous Labs habe im Jahr 2025 Umsatzerlöse von 0,05 Mio. USD nach 0,23 Mio. USD im Vorjahr erzielt und einen Jahresfehlbetrag von -16,98 Mio. USD ausgewiesen, nachdem im Vorjahr noch ein angepasstes positives Nettoergebnis von 0,95 Mio. USD erzielt worden sei. Ausschlaggebend seien umfangreiche Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Token-Rechte, Fair-Value-Verluste auf nicht börsennotierte Projektinvestitionen sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen gewesen. Die Bilanzsumme von Incredulous Labs sei dadurch deutlich auf 5,39 Mio. USD nach 21,64 Mio. USD im Vorjahr gesunken; das Eigenkapital habe auf -7,48 Mio. USD nach zuvor +9,50 Mio. USD gedreht. Diese Entwicklung belaste kurzfristig die Substanzkennzahlen erheblich, schaffe jedoch zugleich einen deutlich konservativeren Ausgangspunkt für die weitere Bewertung.

Positiv sei hervorzuheben, dass die Aufarbeitung historischer Sachverhalte sowie die Verbesserung der Governance- und Kontrollstrukturen im Geschäftsjahr 2025 deutlich vorangekommen seien. Der Wirtschaftsprüfer in Zypern habe die Weiterentwicklung der Kontrollsysteme nicht lediglich als punktuelle Verbesserung, sondern als umfassende Transformation bewertet. Durch die im Jahr 2025 und darüber hinaus umfangreich fortgeführten Maßnahmen zur Vermögenssicherung, die systematische Aufarbeitung historischer Transaktionen sowie die umfassende Optimierung der internen Kontroll- und Abstimmungsprozesse hätten die aus den Abschlüssen 2023 und 2024 der Incredulous Labs resultierenden wesentlichen Unsicherheiten vollständig eliminiert werden können. Infolgedessen sei für Incredulous Labs im Geschäftsjahr 2025 kein Versagungsvermerk mehr erteilt, sondern lediglich ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk ausgesprochen worden. Die verbleibende Einschränkung betreffe im Wesentlichen einen konzerninternen Saldo gegenüber der Brain Networks Ltd. Aus Sicht der Analysten dokumentiere dies einen wichtigen qualitativen Fortschritt gegenüber den Vorjahren und stärke die Transparenz sowie die Kapitalmarktfähigkeit der Gruppe.



Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 2,00 Euro



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