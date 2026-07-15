ANALYSE-FLASH
UBS belässt RWE auf 'Buy' - Kursziel 66 Euro
- UBS belässt RWE auf Buy mit Kursziel 66 Euro
- Analystin Serwinowska erwartet Prognoseerhöhung
- Markt erwartet die Anpassung im Halbjahresblick
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Wanda Serwinowska rechnet mit einer Prognoseerhöhung der Essener, wie sie am Mittwoch in ihrem Ausblick auf die Halbjahreszahlen schrieb. Dies werde aber auch am Markt so erwartet./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 11:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 57,26 auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +1,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,42 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,69 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +13,44 %/+18,67 % bedeutet.
Analyst: UBS
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!