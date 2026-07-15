ANALYSE-FLASH
Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf
- Jefferies bestätigt RWE mit Kursziel 68 Euro
- Jefferies nimmt RWE in Favoritenliste auf
- Bewertungsplus durch KI-bedingten Energiebedarf
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Die Experten nahmen RWE am Dienstag zudem in ihre Favoritenliste "Franchise Picks" auf. Die Essener gehörten zu den Hauptprofiteuren von Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Jefferies sieht enormes Bewertungspotenzial angesichts des KI-bedingten Energiebedarfs./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 12:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 57,26 auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +1,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,42 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 44,69 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 66,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +13,44 %/+18,67 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!