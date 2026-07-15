ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 195 Franken
- Deutsche Bank belässt Richemont auf Buy mit 195 CHF
- Adam Cochrane attestiert sehr starke Branchenwirkung
- Rechnet mit steigenden Markterwartungen für Ergebnis
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont nach Umsatzzahlen zum ersten Geschäftsquartal 2026/27 mit einem Kursziel von 195 Franken auf "Buy" belassen. Adam Cochrane attestierte dem Luxuskonzern am Mittwoch eine sehr starke Entwicklung, die ein positives Signal für die gesamte Branche setze. Er rechnet nun mit deutlich steigenden Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie von Richemont./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:15 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,16 % und einem Kurs von 209,8 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +8,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,65 %.
Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 111,44 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 213,00CHF was eine Bandbreite von -5,89 %/+2,80 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 195 Euro