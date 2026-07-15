Deutsche Bank belässt Richemont auf 'Buy' - Ziel 195 Franken

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur CIE Financiere Richemont Aktie

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,16 % und einem Kurs von 209,8 auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 10:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der CIE Financiere Richemont Aktie um +8,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,65 %.

Die Marktkapitalisierung von CIE Financiere Richemont bezifferte sich zuletzt auf 111,44 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 213,00CHF was eine Bandbreite von -5,89 %/+2,80 % bedeutet.