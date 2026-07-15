Bericht
Sieben iranische Soldaten bei US-Angriff getötet
- US-Luftangriff tötet sieben iranische Soldaten
- Attacke auf Kaserne in Iranschahr in Südosten
- Stützpunkt mit 13 Raketen angegriffen mehrere verletzt
TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem US-Luftangriff sind iranischen Angaben zufolge sieben Soldaten ums Leben gekommen. Die Attacke erfolgte auf eine Kaserne in Iranschahr in der südöstlichen Provinz Sistan und Belutschistan, wie die Nachrichtenagentur Mehr unter Berufung auf die Armee berichtete. Insgesamt sei der Stützpunkt mit 13 Raketen angegriffen worden. Mehrere weitere Soldaten seien verletzt worden. Eine genaue Zahl wurde nicht genannt./arb/DP/men
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Ich denke schon, dass wir die 100 nochmal sehen, denn die Lagerbestände schrumpfen täglich, bald sind sie aufgebraucht und dann hat der reale Markt das alleinige Sagen. Kann aber nochmal mal fallen, wenn Donaldo mal wieder den TACO macht. Eine Lösung die dauerhaft ist wird es da nicht so schnell geben, da die Interessen viel zu unterschiedlich sind und viele unterschiedliche Player mitspielen. Interessant wird wie sich die Huthis weiter verhalten.
Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..