Synopsys-Aktie: Vom Höhenflug in die Korrektur – Bodenbildung ungewiss

Der letzte vorliegende Schlusskurs datiert vom 14. Juli 2026 und liegt bei 373,00 US-Dollar. Damit notiert die Synopsys-Aktie deutlich unter dem Drei-Jahres-Hoch von 579,10 US-Dollar aus dem Juni 2024 und zugleich klar über dem Drei-Jahres-Tief von 332,20 US-Dollar, das am 10. September 2025 markiert wurde. Rechnerisch bewegt sich der aktuelle Kurs damit im unteren Drittel der Drei-Jahres-Spanne. Nach der scharfen Korrektur von den Hochs über 570 US-Dollar und dem Tief im Bereich um 330 US-Dollar deutet die jüngste Stabilisierung zwischen rund 370 und 410 US-Dollar auf eine Phase der Konsolidierung hin, in der sich Käufer und Verkäufer neu sortieren.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Synopsys-Aktie zunächst einen klaren Aufwärtstrend. Ausgehend von Kursen um 410 US-Dollar im Juli 2023 etablierte der Wert bis Mitte 2024 eine starke Rally, die im Juni 2024 in einem markanten Drei-Jahres-Hoch bei 579,10 US-Dollar gipfelte. Diese Bewegung spiegelte eine anhaltende Stärke wider, die sich über Monate mit höheren Hochs und höheren Tiefs fortsetzte. Ab der zweiten Jahreshälfte 2024 kam es jedoch zu einer zunehmenden Volatilität und einer schrittweisen Trendwende. Spätestens mit den deutlichen Rücksetzern Anfang 2025 und dem Einbruch auf 332,20 US-Dollar im September 2025 war aus der vorherigen Aufwärtsbewegung eine ausgeprägte Korrektur geworden. Seitdem pendelt die Aktie in einer breiten Spanne und versucht, nach mehreren Zwischenerholungen einen Boden auszubilden.

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200-Tage-Linie signalisiert angeschlagenen Trend

Aus dem Kursverlauf der vergangenen Monate lässt sich eine deutlich fallende 200-Tage-Linie ableiten. Nach der Topbildung Mitte 2024 und den massiven Rücksetzern im Jahr 2025 hat sich der längerfristige Durchschnitt von Niveaus deutlich über 500 US-Dollar sukzessive nach unten bewegt. Angesichts der anhaltenden Notierungen im Bereich zwischen etwa 330 und 450 US-Dollar seit Herbst 2025 dürfte die 200-Tage-Linie aktuell grob im Umfeld von rund 400 US-Dollar verlaufen. Damit liegt der jüngste Schlusskurs von 373,00 US-Dollar geschätzt rund 7 Prozent unter diesem Durchschnitt. Dieser Abstand unterhalb der 200-Tage-Linie unterstreicht, dass der übergeordnete Trend weiterhin als angeschlagen einzustufen ist und sich die Aktie trotz kurzfristiger Erholungsversuche noch nicht nachhaltig in einen neuen Aufwärtstrend zurückgekämpft hat.

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Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Chart

Auf der Unterseite lässt sich eine erste kurzfristige Unterstützung im Bereich um 370 US-Dollar ausmachen, wo die Aktie in den letzten Handelstagen mehrfach gedreht hat. Darunter rückt der Bereich um 350 bis 355 US-Dollar in den Fokus, der im April und Mai 2026 wiederholt als Wendepunkt fungierte. Die zentrale mittelfristige Unterstützung liegt im Umfeld des Drei-Jahres-Tiefs bei 332,20 US-Dollar; ein Bruch dieser Marke würde den Abwärtstrend klar bestätigen. Auf der Oberseite trifft die Synopsys-Aktie zunächst im Bereich um 390 bis 400 US-Dollar auf Widerstand, wo in den vergangenen Monaten mehrere Erholungsversuche ausgebremst wurden. Darüber stellt die Zone um 410 bis 430 US-Dollar einen weiteren markanten Widerstand dar, da hier im Frühjahr 2026 wiederholt Hochpunkte markiert wurden. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung 450 US-Dollar und darüber hinaus wieder öffnen und das technische Bild spürbar aufhellen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Synopsys Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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