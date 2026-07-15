JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -10,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+41,47 % bedeutet.