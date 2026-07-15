ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Fraport-Rating auf Overweight
- Elodie Rall favorisiert Fraport in Berichtssaison
- Fraport seit Iran-Krieg schwach könnte profitieren
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall setzt in der anstehenden Berichtssaison unter den Flughafenbetreibern vor allem auf Fraport, wie sie am Dienstag in ihrer Zusammenfassung der Ausblicke für den europäischen Infrastruktursektor schrieb. Fraport sei seit Beginn des Iran-Kriegs besonders schwach gelaufen und könnte von jeglichen positiven Neuigkeiten daher besonders profitieren. Die jüngst angepasste Passagierprognose könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, falls der Bericht Klarheit bezüglich der Cashflow-Entwicklung biete./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 22:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 67,60 auf Tradegate (15. Juli 2026, 10:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -10,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..
Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 79,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +17,65 %/+41,47 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
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