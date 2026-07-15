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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Nun unter Favoriten

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein bestätigt BASF Einstufung Outperform
    • Spezialchemie profitiert in Phasen der Inflation
    • BASF plant Ausgliederung und Börsengang von Agrarchemie
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Nun unter Favoriten
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Grundsätzlich gelte ja, dass Spezialchemieunternehmen die bessere Investition in der Chemiebranche darstellten als Basischemiekonzerne, schrieb James Hooper am Dienstag. In Zeiten von Inflation profitierten ersteres unvermindert. Wenn der Preisauftrieb allerdings auch rohstoffgetrieben sei, böten sich durchaus in beiden Bereichen Chancen. Hooper macht sich daher vor allem Sorgen um Unternehmen, die man nicht klar zuordnen könne, nimmt aber zunächst keine Änderungen an seinen Einstufungen vor. Der Experte favorisiert wie bisher Industriegaskonzerne und nun auch BASF. Die Kurskorrektur hält er für übertrieben und sieht im zweiten Halbjahr auch Impulse im Bereich Agrarchemie. Das Segment will BASF an die Börse bringen./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 04:00 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 48,43 auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,49 %/+28,26 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 49,94, was eine Steigerung von +5,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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