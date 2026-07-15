BP und Shell im Check: Hormus-Spannungen treiben Öl-Multis an

Shell soll laut HSBC-Analystin Kim Fustier im zweiten Quartal das beste Ergebnis seit Anfang 2023 einfahren, rund 8,6 Milliarden US-Dollar und damit gut ein Drittel mehr als bisher erwartet. Grund seien die hohe Auslastung der Raffinerien von nahezu 100 Prozent sowie ein starkes Handelsgeschäft mit Flüssigerdgas.

Die Spannungen rund um die Straße von Hormus zeigen Wirkung. Der Ölpreis hält sich auch am Mittwoch über 85 US-Dollar. Europas Ölriesen Shell und BP legen für das zweite Quartal überraschend robuste Zahlen vor, trotz sinkender Fördermengen im Nahen Osten. Während HSBC bei Shell dennoch das Kursziel senkt, traut Berenberg der BP-Aktie mehr zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Gleichzeitig kappt HSBC die langfristige Ölpreisprognose deutlich, für 2026 werden nur noch 80 statt 95 US-Dollar je Barrel veranschlagt, danach sogar nur 65 US-Dollar. Die Folge: Das Kursziel für Shell sinkt von 3.700 auf 3.500 Pence, die Kaufempfehlung bleibt bestehen. Zusätzlich belastend: Der Konzern fuhr sein Rückkaufprogramm im Quartal von 3,5 auf 3 Milliarden US-Dollar zurück, um die Bilanz zu stärken.

Ganz anders das Bild bei BP: Berenberg-Analyst Henry Tarr erhöht das Kursziel von 590 auf 600 Pence, für die US-Notierung von 46,50 auf 47,50 US-Dollar. Auslöser ist die Handelsmitteilung vom 14. Juli, die einen Gewinnsprung andeutet.

Die Raffineriemargen kletterten von 16,9 auf 29,6 US-Dollar je Barrel, das Ölgeschäft lieferte laut den Analysten "ein weiteres außergewöhnliches Quartal fürs Trading". Auch beim Schuldenabbau kommt BP voran: Die Nettoverschuldung soll auf 22 bis 23 Milliarden US-Dollar sinken, rund 2,8 Milliarden weniger als im Vorquartal.

Bei der Förderung bremst der Iran-Konflikt beide Konzerne. BP rechnet mit einem Produktionsrückgang von rund sieben Prozent, zudem schlagen Abschreibungen auf Explorationsprojekte von etwa 500 Millionen US-Dollar zu Buche. An Aktienrückkäufe ist bei BP vorerst nicht zu denken, das Management priorisiert die Bilanzstärkung. Immerhin soll die Quartalsdividende um vier Prozent steigen.

Für Anleger heißt das: Shell bleibt mit einer Ausschüttungsrendite von über neun Prozent und gut 15 Prozent Kurspotenzial laut HSBC attraktiv, trotz sinkender Ölpreiserwartungen. BP punktet aktuell operativ, während der Schuldenabbau erst noch Spielraum für Rückkäufe schaffen muss.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!