Diese Aktie zahlt satte +5,74 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Sparebank 1 SR-Bank gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,74 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +14,87 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,24 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Sparebank 1 SR-Bank investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +18,24 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Sparebank 1 SR-Bank verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,74 % Dividendenrendite bietet Sparebank 1 SR-Bank ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +14,87 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Sparebank 1 SR-Bank für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,74 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,24. Sparebank 1 SR-Bank weist eine Marktkapitalisierung von 6,90 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,74 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

SpareBank 1 SR-Bank ist eine führende norwegische Regionalbank mit Fokus auf Privat-, Firmen- und Immobilienfinanzierung sowie Vermögensverwaltung. Über die SpareBank-1-Allianz starke Position in West-/Südnorwegen. Hauptkonkurrenten: DNB, Nordea, Handelsbanken, lokale Sparebanken. Stärken: regionale Verankerung, Omnikanal-Modell, starke Kapitalbasis und Kooperationen innerhalb der Allianz.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Sparebank 1 SR-Bank konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +14,87 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Sparebank 1 SR-Bank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Sparebank 1 SR-Bank Aktie. Mit einer Performance von +0,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,74 %, eine Investition von etwa 17.422€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 12,00 +41,18 % +5,74 % 2025 8,50 +13,33 % +5,22 % 2024 7,50 +7,14 % +5,58 % 2023 7,00 +16,67 % +5,64 % 2022 6,00 0,00 % +4,83 %

Warum Sparebank 1 SR-Bank für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,74 %

Stetiges Dividendenwachstum: +14,87 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,24

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 17.422 € 3.000 € 52.265 € 6.000 € 104.530 € 12.000 € 209.060 €

Sparebank 1 SR-Bank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,01 % 1 Monat +7,28 % 3 Monate -9,05 % 1 Jahr +18,24 %

Informationen zur Sparebank 1 SR-Bank Aktie

Es gibt 375 Mio. Sparebank 1 SR-Bank Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,90 Mrd. € wert.

Sparebank 1 SR-Bank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sparebank 1 SR-Bank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sparebank 1 SR-Bank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.