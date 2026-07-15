Kupfer – Das rote Gold der Digitalisierung! ASML, BHP, Argentina Metals, Algo Grande, AMD und Infineon

Während die Finanzmärkte gebannt den Nahen Osten und die hohe Inflation blicken, tobt im Bergbau ein eigener Kampf. Denn das wichtigste Metall der Digitalisierung Kupfer wird knapp. Während die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley auf ihre hochentwickelten KI-Chips starren, gerät das metallische Fundament der Digitalisierung aus dem Blick. Die S&P Global Studie „Copper in the Age of AI“ warnt eindringlich vor einem massiven systemischen Risiko für das globale Wirtschaftswachstum. Der Grund liegt im explodierenden Strombedarf moderner Tech-Infrastruktur, denn KI-Rechenzentren benötigen gigantische Mengen an Energie für die Stromversorgung und die Kühlung. Ein moderner Anlagenkomplex genannt „Cluster“ fordert heute zwischen 100 und 500 Megawatt kontinuierlicher Leistung, was den Kupferverbrauch pro Megawatt im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen fast verdreifacht. Und es gibt mittlerweile 1.200 dieser Megakomplexe weltweit, weitere 4.000 sind in Planung und werden in den nächsten 7 bis 10 Jahren fertiggestellt. Zusammen mit der E-Mobilität und anderen Infrastrukturbedarfen soll die weltweite Kupfernachfrage laut der Prognose bis 2040 um satte 50 Prozent auf 42 Millionen Tonnen pro Jahr nach oben schnellen. Gleichzeitig steuert der Markt auf eine beängstigende Angebotslücke zu, da bestehende Minen erschöpft sind und Genehmigungen für neue Projekte oft weit über ein Jahrzehnt dauern. Wie können Anleger von diesem Szenario profitieren?

Das rote Gold – Warum ausgerechnet Kupfer über die digitale Zukunft entscheidet

Die digitale Revolution wird nicht nur von Halbleitern und Software bestimmt, sondern zunehmend von einem Rohstoff, der bislang weit weniger Aufmerksamkeit erhielt: Kupfer. Jede neue KI-Fabrik, jedes Hyperscale-Rechenzentrum und jede Hochspannungsanbindung benötigt enorme Mengen des roten Metalls, weil Kupfer aufgrund seiner hervorragenden Leitfähigkeit bislang kaum wirtschaftlich ersetzbar ist. Mit der rasant steigenden Nachfrage nach Rechenleistung wächst auch der Bedarf an Stromnetzen, Transformatoren, Kühlsystemen und Verkabelungen – alles Bereiche mit hoher Kupferintensität.

Zu allem Unglück nimmt das globale Angebot deutlich langsamer zu, da neue Minen häufig mehr als zehn Jahre bis zur Produktion benötigen und Genehmigungsverfahren sowie sinkende Erzgehalte die Entwicklung zusätzlich bremsen. Die Internationale Energieagentur (IEA) warnt in ihrer Studie „Global Critical Minerals Outlook“, dass sich ohne erhebliche Investitionen bereits in den kommenden Jahren strukturelle Versorgungslücken bei kritischen Metallen wie Kupfer ergeben könnten. Eine Angebotslücke ließe sich nur durch den parallelen Ausbau neuer Bergbauprojekte, höhere Recyclingquoten, technologische Effizienzsteigerungen sowie schnellere Genehmigungsprozesse zumindest teilweise schließen. Dennoch dürfte Recycling allein den steigenden Bedarf nicht decken, da ein Großteil des künftig benötigten Kupfers in völlig neuen Anwendungen verbaut wird und deshalb zunächst gar nicht in den Wertstoffkreislauf zurückkehren kann.