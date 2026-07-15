Block (A) Aktie steigt - 15.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Block (A). Sie steigt um +2,21 % auf 71,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Block (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 71,60€, mit einem Plus von +2,21 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Block (A) bietet umfassende Finanzlösungen und hat sich durch innovative Produkte und strategische Akquisitionen eine starke Marktposition erarbeitet.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Block (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +29,72 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Block (A) Aktie damit um +6,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,26 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Block (A) auf +30,31 %.

Block (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,78 % 1 Monat +19,26 % 3 Monate +29,72 % 1 Jahr +21,27 %

Informationen zur Block (A) Aktie

Stand: 15.07.2026, 11:11 Uhr

Es gibt 535 Mio. Block (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,32 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Block (A)

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,02 %. PayPal notiert im Plus, mit +14,92 %.

Block (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Block (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Block (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.