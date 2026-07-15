Absatzkrise der Autobauer - nicht nur VW und Co. verlieren
- Deutsche Autobauer mit deutlichen Absatzverlusten
- CAM-Auswertung zeigt 14 von 20 Herstellern im Minus
- China-Schwäche trifft deutsche Hersteller hart
BERGISCH GLADBACH (dpa-AFX) - Die deutschen Autobauer haben im ersten Halbjahr deutlich an Absatz eingebüßt. Sie sind damit einer Studie zufolge aber nicht allein. Fast alle großen Hersteller meldeten rückläufige Verkäufe, ergibt eine aktuelle Auswertung des Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Von 20 untersuchten Herstellern waren demnach 14 im Minus.
Die bereits bekannten Absatzrückgänge der deutschen Konzerne VW , Mercedes-Benz und BMW liegen allesamt über dem Durchschnitt der 20 größten Hersteller weltweit, den das CAM mit minus 2,8 Prozent angibt. Es gibt in dieser Gruppe allerdings auch sechs Konzerne, die es teils deutlich härter getroffen hat.
"Die globale Automobilindustrie tritt in eine neue Phase der Marktbereinigung ein", sagte CAM-Direktor und Studienleiter Stefan Bratzel. "Wem es nicht gelingt, sich schnell den neuen Markt- und Technologiebedingungen anzupassen, droht längerfristig auszuscheiden." Das Jahr 2026 dürfte deshalb "zu einem weiteren Beschleuniger der Konsolidierung und Restrukturierung in der globalen Automobilindustrie werden", so Bratzel weiter.
BYD leidet unter China-Schwäche
Die deutschen Hersteller litten im ersten Halbjahr unter starken Rückgängen im für sie wichtigen chinesischen Markt. Dessen Schwäche und der sehr starke Wettbewerb treffen die heimischen Hersteller allerdings teils noch härter. Der lange erfolgsverwöhnte Platzhirsch BYD büßt dort laut der Untersuchung 39 Prozent ein - das können auch steigende Exporte nicht ausgleichen. Weltweit steht ein Minus von 15,7 Prozent.
Toyota als weltweite Nummer eins baute seinen Vorsprung vor VW aus, mit 3,1 Prozent lag das Minus dort nur halb so hoch wie bei den Wolfsburgern, die konzernweit inklusiver aller Töchter 6,5 Prozent verloren. Hyundai als weltweite Nummer drei ist den Wolfsburger immer dichter auf den Fersen: Die Südkoreaner büßten 1,6 Prozent ein und verkürzten damit den Abstand zu VW.
Zusammen verkauften die 20 Konzerne 1,1 Millionen Autos weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Einzelne Konzerne konnten auch deutlich zulegen - unter anderem Tesla , Stellantis oder Suzuki . Teilweise stecken dahinter aber auch besonders schwache Vergleichszahlen aus dem Vorjahr./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie
Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 57,46 auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +4,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,43 %.
Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 36,10 Mrd..
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Der Untergang der Bremer Vulkan-Werft
Erst die Schiffe nun die Autos
😇
Das Problem fuer BMW in China sind nicht nur die Verbrenner sondern vor allem die preiswerteren EV's der lokalen Konkurrenz. BMW wird dort die Preise senken muessen.
Ich habe bereits viermal gekauft und werde alle 2 Euro Kursrückgang nachlegen. Irgendwann dreht die wieder...