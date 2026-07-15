Fiserv Aktie mit starker Tagesperformance - 15.07.2026

Die Fiserv Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,81 % auf 45,00€. Damit gewinnt die Aktie +1,65 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fiserv Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,00€, mit einem Plus von +3,81 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fiserv ist ein führender US-Anbieter von Zahlungsabwicklung und Finanzsoftware für Banken, Händler und Fintechs. Kernleistungen: Kartentransaktionen, Core-Banking-Systeme, E-Commerce- und POS-Lösungen (u.a. Clover). Starke Marktstellung im globalen Payment-Processing. Wichtige Wettbewerber: FIS, Global Payments, Adyen, PayPal, Block. USP: breite End-to-End-Plattform, tiefe Bankenintegration, hohe Skalierbarkeit.

Obwohl sich die Fiserv Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -13,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fiserv Aktie damit um -6,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,27 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fiserv auf -24,05 %.

Fiserv Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,37 % 1 Monat -7,27 % 3 Monate -13,47 % 1 Jahr -69,68 %

Informationen zur Fiserv Aktie

Stand: 15.07.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 533 Mio. Fiserv Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,00 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Mastercard Registered (A), Visa (A) und Co.

Mastercard Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,02 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,02 %. PayPal notiert im Plus, mit +15,21 %. Block (A) legt um +1,86 % zu

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Ob die Fiserv Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fiserv Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.