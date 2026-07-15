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Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt auf 405,35€ - 15.07.2026
Am 15.07.2026 ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie, bisher, um +1,17 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Dell Technologies Registered (C) Aktie.
Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.
Dell Technologies Registered (C) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.07.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,17 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +6,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 405,35€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Dell Technologies Registered (C) einen Gewinn von +155,79 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +272,06 % gewonnen.
Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+11,88 %
|1 Monat
|+14,71 %
|3 Monate
|+155,79 %
|1 Jahr
|+272,13 %
Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie
Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,03 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. IBM notiert im Plus, mit +0,85 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,84 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +0,65 % zu HP notiert im Plus, mit +0,51 %.
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Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.