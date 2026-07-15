Dell Technologies Registered (C) Aktie steigt auf 405,35€ - 15.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Dell Technologies Registered (C) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,17 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +6,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 405,35€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Dell Technologies Registered (C) einen Gewinn von +155,79 % verbuchen.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,71 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Dell Technologies Registered (C) +272,06 % gewonnen.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,88 % 1 Monat +14,71 % 3 Monate +155,79 % 1 Jahr +272,13 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 15.07.2026, 11:18 Uhr

Es gibt 325 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,03 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,14 %. IBM notiert im Plus, mit +0,85 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,84 %. Hewlett Packard Enterprise legt um +0,65 % zu HP notiert im Plus, mit +0,51 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.