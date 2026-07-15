RBC stuft RIO TINTO auf 'Underperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto mit einem Kursziel von 6300 Pence auf "Underperform" belassen. Die Erholung des Pilbara-Eisenerznetzwerks in Westaustralien sei intakt, schrieb Ben Davis am Mittwoch nach den Produktionszahlen./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 02:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 81,30EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ben Davis
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 63
Kursziel alt: 63
Währung: GBP
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