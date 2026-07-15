ANALYSE-FLASH
Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 2000 Euro
- Barclays belässt ASML-Rating auf Overweight
- Starkes Quartal ließ ASML die Ziele übertreffen
- Rekordauftragseingang für EUV im ersten Halbjahr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Overweight" belassen. Der Spezialist für Lithografiesysteme habe mit einem starken Quartal die eigenen Ziele übertroffen, schrieb Simon Coles am Mittwoch nach den Zahlen. Der Auftragseingang für EUV-Lithografiesysteme dürfte im ersten Halbjahr ein Rekordniveau erreicht haben. Zusammen mit erhöhten Prognosen und dem angekündigten Kapazitätsausbau hätten die Niederländer den Anlegern einiges geboten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 06:09 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 1.630 auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 626,47 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.932,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von -3,31 %/+42,56 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 2000 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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