Barclays belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 2000 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,74 % und einem Kurs von 1.630 auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +10,12 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 626,47 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.932,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der ASML Holding Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.560,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von -3,31 %/+42,56 % bedeutet.