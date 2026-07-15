Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 508 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 474,8 auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +1,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 37,05 Mrd..

Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 489,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 435,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 532,00EUR was eine Bandbreite von -8,77 %/+11,58 % bedeutet.