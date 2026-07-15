BERENBERG stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Euroshop mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. Die Aktien des Shoppingcenter-Investors seien ein defensiver Wert, der nicht außer Acht gelassen werden sollte, schrieb Kai Klose am Mittwoch nach einer Roadshow. Die Konsumstimmung müsse sich zwar noch erholen, das Unternehmen sei allerdings zuversichtlich für den Aufwärtstrend der Einzelhandelsumsätze./rob/ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 18,42EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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