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    Ukrainer beschießen russische Tanker im Schwarzen Meer

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine beschoss nachts 20 Tanker im Schwarzen Meer
    • 17 Öltanker 2 Gastanker 1 Schleppschiff getroffen
    • Treibstofflieferung kappen Schattenflotte angreifen
    POLITIK - Ukrainer beschießen russische Tanker im Schwarzen Meer
    Foto: Jan Woitas - dpa

    KIEW (dpa-AFX) - Die ukrainischen Drohnentruppen haben nach eigenen Angaben mit dem Beschuss russischer Tanker im Schwarzen Meer begonnen. "Die ersten 20 Tanker im Schwarzen Meer wurden in der Nacht zum 15. Juli erledigt", schrieb der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, auf seinem Telegramkanal. Die Drohnen hätten 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schleppschiff getroffen.

    Die Angaben waren zunächst nicht unabhängig zu prüfen. Zuvor berichteten die Ukrainer, im Asowschen Meer aktiv gewesen zu sein. Nach Angaben Browdis wurden im Asowschen Meer insgesamt 116 Schiffe attackiert. Damit sei "die erste Runde des Seekriegs beendet", schrieb er.

    Nun gehe es darum, im Schwarzen Meer mindestens genauso viele russische Tanker zur Strecke zu bringen. Seiner Darstellung nach konzentriert sich die Ukraine dabei auf Schiffe der russischen Schattenflotte, die Moskau zur Umgehung westlicher Sanktionen nutzt. Das Asowsche Meer ist ein Randmeer des Schwarzen Meeres, verbunden mit diesem durch die Meerenge von Kertsch.

    Die Ukraine, die sich seit vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion verteidigt, zielt mit ihren Angriffen einerseits darauf, die russischen Besatzungstruppen von der Treibstoffversorgung abzuschneiden, andererseits will sie Moskau den lukrativen Ölexport nehmen. Damit soll dem Kreml die Kriegsfinanzierung erschwert werden./bal/DP/mis





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