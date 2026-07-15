DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 3,412EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 5,2

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,00 € , was eine Steigerung von +17,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer