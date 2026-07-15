DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 5,2 auf 4,0 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Nizla Naizer passte ihre Schätzungen für MediaForEurope und ihre Tochter ProSiebenSat.1 vor den Quartalsberichten an. MFE hebe sich durch die paneuropäische Strategie ab, so die Expertin in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Sie rechnet mit einem klaren Ergebnisanstieg dank Kostenoptimierungen, Portfolioverschlankung und weniger Sonderbelastungen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,39 % und einem Kurs von 3,412EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 4
Kursziel alt: 5,2
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
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