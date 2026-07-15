DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 98 auf 106 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Banken dürften im zweiten Quartal ordentliche Ergebnisse erzielt haben, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Gerade von BNP erwartet er eine starke Ergebnissteigerung um 8 Prozent. Kumar rät aber nur zu einer relativ geringen Positionierung in Frankreich - wegen vergleichsweise geringer Impulse durch steigende Zinsen und der näher rückenden Präsidentschaftswahlen 2027./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 08:02 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 101,9EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Sharath Kumar

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 98

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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