JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit der angekündigten Umbenennung in Omterra komme das Einsparpotenzial durch ausbleibende Kosten für die Namensrechte deutlich früher als erwartet zum Tragen, schrieb Phil Buller am Mittwoch. Für den Free Cashflow sieht er strukturellen Auftrieb im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 07:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 154,0EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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