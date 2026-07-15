UBS stuft DocMorris auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 4 Franken auf "Sell" belassen. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sebastian Vogel am Mittwoch nach den Eckzahlen. Auf das bessere Rezeptgeschäft in Deutschland dürften die Aktien allerdings positiv reagieren./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 05:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DocMorris AG (ex zur Rose) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,63 % und einem Kurs von 11,67EUR auf Lang & Schwarz (15. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sebastian Vogel

Analysiertes Unternehmen: DocMorris

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 4

Kursziel alt: 4

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

