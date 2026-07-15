UBS stuft Adyen auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1600 auf 1350 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Justin Forsythe rechnet für das zweite Quartal des Zahlungsabwicklers mit einem Umsatzwachstum von 21 Prozent, wie er am Dienstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Er hält die Aktien auf aktuellem Niveau für attraktiv./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 17:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,07 % und einem Kurs von 842,1EUR auf Tradegate (15. Juli 2026, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Justin Forsythe

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1350

Kursziel alt: 1600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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