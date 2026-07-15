BASF SE: BASF legt v. Q2-Zahlen 2026 vor, erhöht Ergebnisausblick 2026 an
Starkes zweites Quartal 2026: Der Konzern übertrifft Umsatz- und Ergebnisprognosen deutlich, hebt den Ausblick an – trotz Gegenwind durch höhere Rohstoffpreise.
Foto: Uwe Anspach - dpa
- Q2 2026: Umsatz stieg um 16 % auf 17,2 Mrd. € (Preise +11 %, Mengen +7 %; Analysten erwarteten im Schnitt 16,5 Mrd. €).
- EBITDA vor Sondereinflüssen im 2. Quartal voraussichtlich 2,4 Mrd. €, deutlich über dem Analystenkonsens (Vara: 2,1 Mrd.) und deutlich über dem Vorjahresquartal (1,6 Mrd.).
- Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen voraussichtlich 4,1 Mrd. €, maßgeblich getrieben durch einen Veräußerungsgewinn von 3,9 Mrd. € (vor Steuern) aus dem Coatings-Verkauf an Carlyle (Abschluss 30.06.2026).
- Free Cashflow Q2 voraussichtlich -0,2 Mrd. € (Q2 2025: +0,5 Mrd.) vor allem wegen höherer Kapitalbindung durch gestiegene Rohstoffpreise.
- Ausblick 2026 angehoben: EBITDA vor Sondereinflüssen nun erwartet zwischen 6,9 und 7,7 Mrd. € (bisher 6,2–7,0 Mrd. €); erwarteter Free Cashflow unverändert 1,5–2,3 Mrd. €.
- Angepasste makroökonomische Annahmen: Brent 80 US$/Barrel (zuvor 65), USD/€ 1,17 (zuvor 1,20), BIP‑Wachstum 2,5 %; gleichzeitig hohe Unsicherheit (u. a. wegen USA‑Iran / Straße von Hormus).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei BASF ist am 29.07.2026.
Der Kurs von BASF lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,94EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,84 % im Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,31EUR das entspricht einem Plus von +0,78 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 24.939,00PKT (-0,40 %).
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