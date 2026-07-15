Ottobock - Aktie gewinnt kräftig - 15.07.2026

Obwohl sich die Ottobock Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,82 % hinnehmen.

Mit einer Performance von +4,12 % konnte die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Ottobock Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,80€, mit einem Plus von +4,12 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +0,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,43 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Ottobock -23,99 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,96 % 1 Monat -1,43 % 3 Monate -12,82 % 1 Jahr -27,79 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 15.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,30 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Smith & Nephew, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,52 %. Stryker notiert im Plus, mit +1,25 %. Zimmer Biomet Holdings notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die Ottobock Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ottobock Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.